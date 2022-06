Interview mit Nora Bossong: Realitätsschock nach der Friedenseuphorie

Zeitenwende. Realitätsschock nach der Friedenseuphorie: Sicherheitspolitische Fragen sind nach dem Kalten Krieg beiseitegeschoben worden. Jetzt kehrt die Machtpolitik brutal zurück.

Eine Spur Sorglosigkeit macht auch Nora Bossong bei den Angehörigen ihrer Generation aus. Die großen Krisen wie der Klimakollaps und die heraufziehenden internationalen Konflikte seien während der 1990er-Jahre unterschätzt worden, konstatiert die deutsche Schriftstellerin.

In Ihrem Buch bezeichnen Sie die Angehörigen Ihrer Generation als "Die Geschmeidigen". Das klingt wie ein Kompliment, bei dem auch ein kritischer Ton mitschwingt ... Nora Bossong: Die Stärke dieser Generation ist eine große Anpassungsfähigkeit, ein Sich-einfügen-Können in neue und ungewohnte Situationen. In Deutschland hat ...