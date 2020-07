Interview: Wie es ist, in den USA als Schwarze zu leben

Woher kommen Sie wirklich? Das wird Kadiatou Tubman gefragt, seit sie denken kann. Dabei ist sie selbst Amerikanerin, war nie etwas anderes. Sie erzählt, wie es ist, als Schwarze in den USA aufzuwachsen. Und in den Rassismus hineinzuwachsen wie in ein Paar zu große Hosen.

SN/privat Kadiatou Tubman lebt in New York mit der täglichen Portion Rassismus. Das heißt: Eigentlich lebt sie nicht damit, sie schlägt auf etwas ein, das 400 Jahre Zeit hatte zu zementieren.