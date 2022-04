IOM: Bereits 7,1 Millionen in der Ukraine auf der Flucht

Die Zahl der Binnenvertriebenen in der Ukraine ist laut der Organisation für Migration (IOM) auf über 7,1 Millionen Menschen gestiegen. Die UNO-Organisation gab die jüngste Schätzung am Dienstag in Genf bekannt. Vor zwei Wochen hatte die IOM noch von rund 6,5 Millionen Menschen gesprochen. "Menschen müssen wegen des Krieges noch immer ihre Häuser verlassen, und die Nachfrage an humanitärer Hilfe vor Ort steigt weiter stark an", sagte IOM-Generaldirektor Antonio Vitorino.

SN/AFP/YURIY DYACHYSHYN Der ukrainische Bahnhof Lwiw (Lemberg) ist eines der Nadelöhre auf der Flucht Richtung Westen