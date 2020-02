Iowa-Vorwarl: Weitere Ergebnisse sehen Buttigieg vorne

Nach der chaotischen Vorwahl der US-Demokraten in Iowa wird der Bundesstaat nun 14 nationale Delegierte für den Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg zum Nominierungsparteitag im Sommer entsenden - zwei mehr als für den linken Senator Bernie Sanders. Das teilte die Partei in Iowa am Sonntag (Ortszeit) nach der Veröffentlichung weiterer Ergebnisse mit.

SN/APA (AFP/GETTY)/WIN MCNAMEE Iowa entsendet 14 Delegierte für Buttigieg zum Nominierungsparteitag