Irak: Es sind Wahlen und keiner geht hin

Der Irak hat gewählt, doch 18 Jahre nach der US-Intervention ist die Demokratie immer noch fragil. Eine Erkundung.

Am Ende wählt Abdulsahib al Salami einen unabhängigen Kandidaten. "Wenn ich die Plakate auf den Straßen sehe, denke ich: Nicht schon wieder! Immer die gleichen Gesichter", sagte er kurz zuvor noch in einem Restaurant im Bagdader Mansour-Viertel. Dass seine Stimme im Irak etwas verändern wird, glaubt er nicht. Und er ist nicht der einzige. Gerade einmal 41 Prozent der Iraker nahmen an den Parlamentswahlen am Sonntag teil - ein Rekordtief.

Im Oktober 2019 war al Salami noch mit ...