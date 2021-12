Irak: Keine US-Kampftruppen mehr im Land

Wie angekündigt ist der Kampfeinsatz der von den USA angeführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak mit dem Jahresende 2021 beendet. "Es befinden sich keine weiteren ausländischen Kampftruppen auf irakischem Boden", teilte die Regierung in Bagdad am Freitag mit. Die Aufgabe der internationalen Anti-IS-Koalition sei nun wie vereinbart, irakische Sicherheitskräfte zu beraten und zu unterstützen.

SN/APA/CENTCOM/STAFF SGT. DANIEL ST Damaliger iranischer Premier Al-Abadi mit US-General Dempsey 2015