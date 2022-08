Irak: Schiitenführer zieht sich aus Politik zurück

Im Irak hat der einflussreiche Schiitenführer Moktada al-Sadr erneut seinen Rückzug aus der Politik angekündigt - wie schon im Jahr 2014. "Ich hatte beschlossen, mich nicht in politische Angelegenheiten einzumischen, aber jetzt kündige ich meinen endgültigen Ruhestand und die Schließung aller Einrichtungen an", teilte al-Sadr am Montag auf Twitter mit. Er begründete dies mit dem politischen Stillstand in dem Golfstaat.

SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Anhänger von Moktada al-Sadr während der Proteste Mitte August