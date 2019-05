Irak will im Streit zwischen Iran und USA vermitteln

In der Krise zwischen dem Iran und den USA hat sich der Irak als Vermittler angeboten. Sein Land werde eine entscheidende Rolle spielen, um die Spannungen zwischen Teheran und Washington zu reduzieren, sagte Iraks Parlamentspräsident Mohammed al-Halbusi am Sonntag nach einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif. Eine Eskalation in der Region müsse verhindert werden.

SN/APA (AFP)/SABAH ARAR Die Au§enminister al-Hakim und Zarif