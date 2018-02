Irakische Armee startete neue Offensive gegen IS-Kämpfer

Die irakische Armee hat in einer Wüstenregion im Nordosten des Landes eine neue Militäroffensive gestartet, um die letzten Kämpfer der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) zu vertreiben. Fünf Dörfer und mehrere Anhöhen seien östlich von Tuz Khurmato bereits erobert worden, teilte das Zentrum für Sicherheitsinformationen am Mittwoch mit. Auch sei ein IS-Lager gestürmt worden.

Neben der neunten Armeedivision beteiligen sich demnach auch die Schnellen Einsatzkräfte, die schiitischen Hashed-al-Shaabi-Milizen und die kurdischen Peschmerga-Milizen an dem Einsatz, der aus der Luft von Kampfflugzeugen der US-geführten internationalen Anti-IS-Koalition unterstützt wird. Wie ein Journalist vor Ort berichtete, stießen die Regierungstruppen zunächst auf keinen Widerstand. Die Operation ziele darauf ab, eine Transitstrecke zu sichern, über die mit Lastwägen Rohöl aus Kirkuk in die iranische Raffinerie Kermanshah befördert werden solle, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Der Transport hätte letzte Woche aufgenommen werden sollen, habe sich offiziellen Informationen zufolge jedoch aus technischen Gründen verzögert. Die irakische Regierung hatte am 10. Dezember den Sieg über die IS-Miliz erklärt, die über Jahre große Gebiete im Norden und Westen des Landes kontrolliert hatte. Es sind aber weiter einzelne IS-Zellen im Land aktiv, und aus der Region um Tuz Khurmato wurden wiederholt Angriffe gemeldet. Die Regierung machte Kämpfer des IS, aber auch der sogenannten "Weißen Fahnen" dafür verantwortlich. Dabei soll es sich um kurdische Unabhängigkeitskämpfer handeln, die sich für die Niederlage rächen wollen, welche die Regierungstruppen den kurdischen Peschmerga im Oktober zugefügt hatten, als sie die ölreiche Provinz Kirkuk einnahmen. Zudem wurden damals zahlreiche Kurden aus der ethnisch gemischten Stadt Tuz Khurmato vertrieben. Dem irakischen Sicherheitsexperte Hisham al-Hashimi zufolge haben die "Weißen Fahnen" weder Verbindung zum IS noch zu der kurdischen Regionalregierung. (Apa/Ag.)