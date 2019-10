Irakische Regierung verhängt Ausgangssperre in Bagdad

Angesichts der heftigen Proteste im Irak hat Regierungschef Adel Abdel Mahdi eine Ausgangssperre in der Hauptstadt Bagdad verhängt. Die Ausgangssperre für "Fahrzeuge und Menschen" trete Donnerstagfrüh in Kraft und gelte bis auf Weiteres, erklärte die Regierung in der Nacht. Zuvor waren im Irak bei Protesten gegen Korruption mindestens neun Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden.

SN/APA (AFP)/AHMAD AL-RUBAYE Demonstration gegen Korruption und hohe Arbeitslosigkeit