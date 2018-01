Irakischer Ministerpräsident Abadi strebt Wiederwahl an

Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi bemüht sich um eine zweite Amtszeit. Er werde bei den Parlamentswahlen am 12. Mai kandidieren, kündigte Abadi am Sonntag an. Dafür werde er einen überkonfessionellen Block namens "Sieg-Allianz" formieren. Seit dem Sieg über die Terrormilizen des "Islamischen Staats" (IS) im Land schwimmt Abadi auf einer Welle der Popularität.

