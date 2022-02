Iran: Atomgespräche kommen voran, wollen Ende von Sanktionen

Der Iran macht bei den Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens Fortschritte aus, fordert aber zugleich erneut eine Aufhebung von Strafmaßnahmen. "Die USA müssen ihren Willen zur Aufhebung größerer Sanktionen beweisen", sagte Präsident Ebrahim Raisi am Montag in Doha, wo er mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, zusammengetroffen war. "Um eine Einigung zu erzielen, sind Garantien für Verhandlungen und in Atomfragen notwendig", sagte Raisi.

SN/APA/AFP/- Raisi besuchte Scheich Tamim bin Hamad al-Thani in Doha