Iran auf dem Irrweg

Zurück zur Despotie. Eine neue Biografie zeigt: Khomeinis Revolution hat zwar das Regime des Schahs gestürzt. Aber Freiheit hat sie dem Land nicht gebracht.

Ein schiitischer Kleriker stieß Irans mächtigen Herrscher vom Pfauenthron. Ruhollah Khomeini stand an der Spitze jener Revolution, die Mohammad Reza Pahlavi vor gut 40 Jahren davonjagte. Dieser Aufstand wurde von breiten Volksschichten getragen. Aber binnen weniger Jahre drückte einzig und allein Khomeini mit seinen Gefolgsleuten der Entwicklung im Iran den Stempel auf. Er erwies sich damit als ein Mann, "der es verstand, die Macht an sich zu reißen und alle anderen auszubooten". So bilanziert Katajun Amirpur in ihrer Biografie "Khomeini ...