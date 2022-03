Iran beansprucht Raketenangriff in Erbil für sich

Der Iran hat einen Raketenangriff auf mehrere Gebäude in der Kurdenhauptstadt Erbil im Norden des Irak für sich beansprucht. Die Revolutionsgarden (IRGC) erklärten am Sonntag in Teheran, der Beschuss habe einem Stützpunkt des israelischen Geheimdienstes gegolten. Die Attacke sei ein Vergeltungsakt für mutmaßliche israelische Angriffe in Syriens Hauptstadt Damaskus vor einer Woche, bei denen zwei Iraner getötet wurden.

SN/APA/AFP (Archiv)/SAFIN HAMED Raketen auf Kurdenstadt Erbil im Irak abgefeuert