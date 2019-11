Iran begann mit Urananreicherung in Atomanlage Fordo

Der Iran hat am Donnerstag die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo wieder aufgenommen. "Nach erfolgreichen Vorbereitungen hat am Donnerstag die Einleitung von Urangas in 1.044 Zentrifugen in Fordo begonnen", teilte die iranische Atombehörde kurz nach Mitternacht (21.30 Uhr MEZ) mit. "Der gesamte Prozess wurde von Inspektoren der Internationalen Atomorganisation IAEO überwacht", hieß es.

SN/APA (AFP)/HO Rouhani kündigte an, Urananreicherung in Fordo wieder aufzunehmen