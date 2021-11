Iran berät vor Atomgesprächen in Wien mit Russland und China

Vor der Wiederaufnahme der Atomgespräche in Wien hat der Iran Vorgespräche mit Russland und China geführt. Die iranische Delegation unter Ali Bagheri Kani sei am Samstag in Wien angekommen und habe die Beratungen aufgenommen, sagte der iranische Diplomat Mohammadreza Ghaebi der Agentur ISNA. Die bi- und trilateralen Gespräche auf Expertenebene mit der chinesischen und der russischen Delegationsleitung sowie mit EU-Koordinator Enrique Mora seien am Sonntag fortgesetzt worden.

SN/APA/AFP/MAZEN MAHDI Malley wirkte schon am Atom-Deal von 2015 mit