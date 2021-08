Iran beschleunigt Anreicherung von Uran auf 60 Prozent

Der Iran ist internationalen Inspektoren zufolge der Herstellung von atomwaffentauglichem Uran näher gekommen. Wie der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, Rafael Grossi, am Dienstag mitteilte, hat das Land in seiner Anreicherungsanlage in Natanz eine zweite Produktionseinheit in Betrieb genommen, um Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen. Für Atomwaffen wären 90 Prozent nötig. Der Iran bestätigte den IAEA-Bericht.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR IAEA-Generaldirektor Grossi (Archivbild)