Iran beschwichtigt nach Protesten gegen Internet-Gesetz

Nach der beispiellosen Protestwelle gegen ein neues Internet-Gesetz im Iran hat sich der Parlamentspräsident in einer Botschaft um Beschwichtigung bemüht. "Die ganzen Medienberichte diesbezüglich entsprechen nicht den Tatsachen", schrieb Mohammed Bagher Ghalibaf am Donnerstag auf Instagram. Beliebte Onlinedienste wie Instagram und WhatsApp sollen laut Ghalibaf in dem Gesetz nicht blockiert, sondern deren "technische Parameter" von Experten geprüft werden.

SN/APA/AFP/- Die Hardliner im iranischen Parlament setzten sich durch