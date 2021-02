Iran blockiert weitere IAEA-Inspektionen

Der Iran blockiert ab kommender Woche einige Inspektionen seiner Atomanlagen. Dies habe die Regierung in Teheran am Montag angekündigt, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/AIEO) am Dienstag mit. Ab dem 23. Februar widerrufe der Iran die freiwillige Erlaubnis von unangemeldeten Inspektionen.

SN/APA/AFP (Archiv)/ALEX HALADA IAEA-Direktor Grossi