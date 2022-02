Iran drängt auf Einigung bei Atomgesprächen

Der Iran drängt auf eine baldige Übereinkunft bei den Atomverhandlungen. "Teheran hat es eilig, in Wien eine Einigung zu erzielen", sagte Außenminister Hossein Amirabdollahian am Montag. Er forderte den Westen auf, nicht mehr auf Zeit zu spielen. Nach zuletzt pessimistischeren Tönen verbreitete Außenministeriumssprecher Saeed Khatibzadeh zugleich wieder etwas mehr Zuversicht. Die Gespräche in Wien steckten nicht in einer Sackgasse, sagte er vor Journalisten in Teheran.

Irans Atom-Unterhändler Bagheri drückt aufs Tempo