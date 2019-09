Iran gibt EU-Staaten neue Frist zur Rettung von Atomabkommen

Im Atom-Streit gibt der Iran den drei EU-Unterzeichnerstaaten zwei weitere Monate Zeit, ihre Zusagen einzuhalten und so das Abkommen von 2015 zu retten. Präsident Hassan Rouhani sagte am Mittwoch dem staatlichen Fernsehen zufolge, es sei unwahrscheinlich, schon in den kommenden Tagen eine Einigung über den Erhalt des Abkommens zu erreichen.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Irans Präsident Rouhani will Europa mehr Zeit geben