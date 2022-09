Iran: Guterres fordert Verzicht "unverhältnismäßiger Gewalt"

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Iran bei einem Treffen mit Präsident Ebrahim Raisi aufgefordert, auf "unverhältnismäßige Gewalt" gegen Demonstranten zu verzichten. Bei einem Treffen mit Raisi am Rande der UN-Generaldebatte in der vergangenen Woche habe Guterres zudem gefordert, Menschenrechte wie das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu achten, erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag.

SN/APA/AFP/GETTY/MICHAEL M. SANTIAG Guterres mahnte Achtung der Menschenrechte ein