Iran: Haben Fahrplan für Atomverhandlungen in Wien

Bei den neuen Verhandlungen in Wien zur Rettung des Atomabkommens von 2015 sind laut Teheran "gute Fortschritte" erzielt worden. "Zumindest sind wir nun auf dem richtigen Weg, aber es wird ein langer Weg", sagte Außenamtssprecher Saeed Khatibzadeh am Montag in Teheran. Es sei zwar noch zu früh, um über eine Einigung zu spekulieren, doch habe der Iran dazu einen Fahrplan entworfen.

SN/APA/EU DELEGATION IN VIENNA/HAND Iran und Russland berichten über Fortschritte bei Atomverhandlungen