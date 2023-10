Das "grüne Licht" für die Terrorattacken soll in Beirut gegeben worden sein. Israel greift Ziele im Libanon an.

Während Israel nach dem blutigen Hamas-Angriff die Lage im Gazastreifen einigermaßen unter Kontrolle bekommt, droht nun eine weitere Eskalation an der Grenze zum Libanon. Am Montag griff die israelische Armee Ziele im nördlichen Nachbarland an. Soldaten hatten zuvor mehrere Verdächtige ...