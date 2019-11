Iran kündigt weiteren Teilausstieg aus Atomabkommen an

Der Iran plant einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomdeal, der die Entwicklung von Nuklearwaffen in der Islamischen Republik verhindern soll. Präsident Hassan Rouhani kündigte an, sein Land werde von Mittwoch an in der Atomanlage Fordo Urangas in bisher inaktive 1044 Zentrifugen injizieren. Die USA reagierten scharf und sprachen von einem "klaren Versuch der atomaren Erpressung".

SN/APA (AFP)/HO Rouhani kündigte an, Urananreicherung in Fordo wieder aufzunehmen