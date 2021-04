Iran lässt Tanker aus Südkorea frei

Der Iran hat einen vor mehr als drei Monaten festgesetzten südkoreanischen Tanker freigegeben. Auch der Kapitän der "Hankuk Chemi" sei wieder frei und bei guter Gesundheit, teilte das Außenministerium am Freitag in Seoul mit. Aufgrund von US-Sanktionen hatten südkoreanische Banken iranisches Geld in Höhe von sieben Milliarden Dollar (5,90 Mio. Euro) eingefroren. Südkorea habe dem Iran versprochen, ihn in seinen Bemühungen um eine Freigabe der Mittel zu unterstützen, hieß es.

