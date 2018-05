Iran: Maas zeigt sich unbeeindruckt von neuen US-Drohungen

Unter dem Eindruck neuer US-Drohungen an den Iran beginnt der deutsche Außenminister Heiko Maas am Dienstag seinen Antrittsbesuch in Washington. Vor seiner Abreise reagierte er gelassen auf die Grundsatzrede, in der sein Kollege Mike Pompeo am Montag eine harte Linie gegenüber Teheran ausgegeben hatte - ohne Rücksicht auf die europäischen Verbündeten.

SN/APA (AFP)/EITAN ABRAMOVICH Maas trifft Pompeo am Mittwoch in Washington