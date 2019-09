Iran plant weiteren Rückzug aus Atomdeal

Der Iran will in Kürze einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen bekannt geben. Da mit den Europäern keine Übereinkunft zur Sanktionserleichterung absehbar sei, werde der Iran "heute oder morgen" einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem Abkommen verkünden, sagte Präsident Hassan Rouhani am Mittwoch. Weitere Verhandlungen knüpft Teheran an europäische Finanzhilfen.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Irans Präsident Rouhani will Europa mehr Zeit geben