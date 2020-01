Iran räumte Abschuss von Passagierflugzeug ein

Der Iran hat eingeräumt, das nahe Teheran verunglückte Passagierflugzeug zum Absturz gebracht zu haben. In einer im Staatsfernsehen am Samstag verlesenen Mitteilung des Militärs hieß es, der ukrainische Jet sei nahe an einer wichtigen Militärbasis vorbeigeflogen. Er sei daraufhin aus Versehen zum Absturz gebracht worden. Die Verantwortlichen würden innerhalb des Militärs zur Rechenschaft gezogen.

SN/APA (AFP/IRNA)/AKBAR TAVAKOLI Passagiermaschine für feindliches Flugzeug gehalten