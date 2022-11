Iran reichert in weiterer Anlage Uran auf 60 Prozent an

Der Iran hat Medienberichten zufolge damit begonnen, in seiner unterirdischen Atomanlage Fordo Uran auf einen Reinheitsgrad von 60 Prozent anzureichern. Die UNO-Atomaufsicht IAEA sei darüber in einem Brief informiert worden, meldete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Isna am Dienstag. Außerdem sollen in Fordo und in Natanz auch weitere Zentrifugen gebaut werden, ergänzte der iranische Sender SNN.

SN/APA/Iranian Presidency/- Zentrifugen zur Uran-Anreicherung in Natanz laufen seit Monaten