Iran-Sanktionen: USA drohen UNO-Staaten mit "Konsequenzen"

Die USA haben im Streit um UNO-Sanktionen gegen den Iran Staaten, die diese nicht umsetzen, mit Konsequenzen gedroht. Die UNO-Sanktionen gegen den Iran seien "wieder in Kraft", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag in Washington. Sollten die UNO-Mitgliedstaaten "ihrer Verpflichtung zur Umsetzung der Sanktionen" nicht nachkommen, würden die USA "Konsequenzen ziehen".

SN/APA (AFP)/MIKE SEGAR USA erklären Abkommen für nichtig