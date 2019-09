Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat die Idee "bilateraler Gespräche" mit den USA ausgeschlossen. Sein Land lehne derartige Verhandlungen grundsätzlich ab, sagte Rouhani am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament in Teheran.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Rouhani in einer Rede vor dem Parlament in Teheran