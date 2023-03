Iran setzt diplomatische Offensive am Golf fort

Nach Zeichen der Annäherung zwischen den Rivalen Saudi-Arabien und Iran setzt die Islamische Republik ihre diplomatische Offensive am Golf fort. Der iranische Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Shamkhani, der auch die Vereinbarung mit Riad in China unterzeichnete, traf am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ein. Empfangen wurde er vom emiratischen Präsidenten Mohammed bin Zayed Al Nahyan, wie die Staatsagentur WAM berichtete.

BILD: SN/APA/UAE PRESIDENTIAL COURT/HAMAD Treffen in Abu Dhabi