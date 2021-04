Iran sieht Israel hinter Angriff auf Atomanlage

Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif hat den Cyberangriff auf die Atomanlage Natanz als Terrorakt bezeichnet und Israel dafür verantwortlich gemacht. In der Anlage im Zentraliran werden unter anderem neue Zentrifugen für die Urananreicherung hergestellt. "Die Zionisten (Israelis) wollen mit diesen Terroroperationen die nuklearen Errungenschaften des Irans und die Atomverhandlungen (in Wien) sabotieren", sagte Zarif am Montag im Parlament.

SN/APA/AFP (Satellite image ©2021 M Israel betrachtet iranisches Atomprogramm als ernste Gefahr