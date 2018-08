Iran stellte erstes selbst gebautes Kampfflugzeug vor

Bei der Vorstellung des ersten selbst gebauten Kampfjets in der Geschichte des Landes hat Irans Präsident Hassan Rouhani betont, nicht an einem militärischen Konflikt interessiert zu sein. Stattdessen gehe es um den Schutz des eigenen Landes, sagte er am Tag der nationalen Verteidigungsindustrie. Der Iran müsse sich aber gegen Angriffe anderer Staaten rüsten und die Kampfkraft des Militärs stärken.

SN/APA (AFP)/HO Rouhani lässt sich "Kowsar" zeigen