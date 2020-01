Iran stuft US-Truppen als "Terroristen" ein - offenbar Tote bei Massenpanik bei Soleimani-Trauerzug

Als Reaktion auf die gezielte Tötung des einflussreichen Generals Qassem Soleimani hat der Iran die US-Streitkräfte als "Terroristen" eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Beim Trauerzug für General Soleimani in Kerman kam es unterdessen zu einer Massenpanik, bei der mehrere Menschen ums Leben gekommen sein sollen.

Das in Teheran verabschiedete Gesetz richtet sich gegen alle US-Soldaten, die Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sowie die Verantwortlichen für den Drohnenangriff auf Soleimani.

Dem Gesetz zufolge wird fortan jegliche Unterstützung für die US-Truppen, sei es militärisch, finanziell oder logistisch, "als Beteiligung an einem terroristischen Akt" gewertet.

Das Parlament verschärfte damit ein im vergangenen April beschlossenes Gesetz, mit dem die USA zum "staatlichen Förderer des Terrorismus" und die US-Truppen in der Region zu "Terrorgruppen" erklärt worden waren. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die iranischen Revolutionsgarden auf eine Schwarze Liste von "Terrororganisationen" gesetzt.

Das iranische Parlament beschloss am Dienstag außerdem, das Budget der für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden um umgerechnet 200 Millionen Euro zu erhöhen.

Soleimani, der die Al-Quds-Brigaden befehligt hatte, war am Freitag bei einem US-Drohnenangriff in Bagdad getötet worden. Sein Tod sorgte für eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran.

Der Iran warnte vor einer "Kriegstreiberei" der USA und warb für eine konstruktive regionale Zusammenarbeit. "Die USA haben mit der Tötung eines hochrangigen iranischen Offiziers einen gefährliche Kurs eingeschlagen, der schon sehr bald die gesamte Region gefährden könnte", sagte Außenminister Mohammed Javad Zarif am Dienstag.

Die Behauptung der USA, Frieden und Sicherheit für die Region zu wollen, sei lediglich "eine große historische Lüge", sagte Zarif. Die USA hätten mehrmals bewiesen, dass ihre politischen Fehlkalkulationen über den Iran nicht nur die Region, sondern die ganze Welt gefährden, fügte der iranische Chefdiplomat hinzu.

Als Lösung für dass Problem schlug Zarif eine regionale Zusammenarbeit ohne die Anwesenheit der USA vor. Dies wäre weitaus konstruktiver für die Region, als Milliarden in amerikanische Militärausrüstungen zu investieren. "In dem Zusammenhang hat Präsident Hassan Rouhani den Friedensplan für den Persischen Golf und die Straße von Hormuz vorgeschlagen", sagte Zarif nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Den Plan hatte Rouhani im September vergangenen Jahres den Vereinten Nationen in New York vorgelegt. Die iranische Initiative soll sowohl die sichere Schifffahrt im Persischen Golf garantieren, als auch die Spannungen in der Region reduzieren.

Beim Trauerzug für den iranischen General Soleimani in Kerman kam es unterdessen am Dienstag zu einer Massenpanik. Dabei sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim untersuchen die Behörden in Kerman die Vorfälle, wollen aber erste Medienberichte über hohe Opferzahlen nicht bestätigen. Auf den sozialen Medien ist von mindestens 35 Toten und Dutzenden von Verletzten die Rede.

Hunderttausende Iraner versammelten sich am Dienstag vor der Beisetzung des Generals zu einer Trauerfeier in dessen Heimatstadt Kerman. Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, drohte den "Feinden" des Iran mit Vergeltung. Zuvor hatte bereits der iranische Präsident Hassan Rouhani eine scharfe Warnung an die USA gerichtet. Das Parlament in Teheran stufte die US-Streitkräfte als "Terroristen" ein.

Eine große Menschenmenge zog am Dienstag in der Früh durch die Straßen von Kerman. Der Andrang in der Stadt im Südosten des Landes war ähnlich groß wie bei den vorherigen Zeremonien zu Ehren des getöteten Generals in Teheran und anderen Städten des Landes, an denen jeweils hunderttausende Menschen teilgenommen hatten.

Auf einem Platz im Stadtzentrum waren zwei Särge mit den sterblichen Überresten Soleimanis und des ebenfalls getöteten Brigadegenerals Hossein Purjafari aufgebahrt, wie ein AFP-Reporter berichtete.

"Der Märtyrer Kassem Soleimani ist mächtiger und lebendiger, jetzt wo er tot ist", sagte Salami. "Der Feind hat ihn zu Unrecht getötet." Der Kommandant der Revolutionsgarden kündigte in seiner Ansprache Vergeltung an. "Wir werden uns rächen", sagte er an die "Feinde" des Iran gerichtet. Sollte der Iran erneut angegriffen werden, "werden wir das, was sie lieben, in Brand setzen".

Aus der Menge erschallte der Ruf nach dem "Tod Amerikas". Nach Angaben der iranischen Staatsmedien soll Soleimani zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr (MEZ) beerdigt werden.

Soleimani war am Freitag in Bagdad zusammen mit vier weiteren Iranern und einem irakischen Milizenführer getötet worden. Der General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hatte nach dem Angriff auf Soleimani eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Am Sonntag begannen dann die Trauerfeiern für Soleimani in mehreren iranischen Städten.

