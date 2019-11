Iran treibt Teilausstieg aus Atomabkommen voran

Der Iran hat nach eigenen Angaben seine Drohung wahr gemacht und gegen weitere Auflagen aus dem internationalen Atomabkommen verstoßen. Es sei damit begonnen worden, Urangas (Uranhexafluorid) in Zentrifugen der unterirdischen Anreicherungsanlage in Fordo einzuleiten, berichtete das staatliche Fernsehen am Mittwoch. Von den USA und Israel kam scharfe Kritik.

SN/APA (AFP)/HO Rouhani kündigte an, Urananreicherung in Fordo wieder aufzunehmen