Iran und China planen Abkommen über 25-jährige Kooperation

Der Iran und China wollen nach Angaben Teherans an diesem Samstag ein umfassendes und langfristiges Kooperationsabkommen unterzeichnen. Das auf 25 Jahre angelegte Abkommen enthalte "politische, strategische und wirtschaftliche" Vereinbarungen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, im Staatsfernsehen. Unterzeichnet werden soll das Abkommen demnach anlässlich des derzeitigen Besuchs des chinesischen Außenministers Wang Yi in Teheran.

Wang Yi war am Freitagabend in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Die Unterzeichnung des Kooperationsabkommens durch ihn und seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif sollte laut Khatibzadeh um die Mittagszeit erfolgen.

Teheran sei der Ansicht, dass das Abkommen "sehr effektiv zur Vertiefung der chinesisch-iranischen Beziehungen" beitragen könne, sagte Khatibzadeh. Der Sprecher erinnerte an den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Teheran vor fünf Jahren, bei dem der Grundstein für die umfassende Kooperationsvereinbarung gelegt worden sei. Xi und sein iranischer Amtskollege Hassan Rouhani hatten damals eine Stärkung der bilateralen Beziehungen ihrer Länder beschlossen. Die beiden Seiten vereinbarten in der Folge die Zusammenarbeit unter anderem im Verkehrs-, Energie- und Industriesektor.