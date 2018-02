Iran und Israel steuern einem direkten Konflikt zu

Israel nimmt die Aufrüstung seiner Feinde durch Teheran nicht hin. Russland will seinen Einfluss nicht geltend machen, hindert aber auch Israels Luftwaffe nicht.

Ein riesiger Feuerball raste durch den Nachthimmel, bevor eine gewaltige Explosion die Berge Galiläas erschütterte. So beschrieb ein Augenzeuge in Israel am Samstag einen der dramatischsten Augenblicke der bislang schwersten Eskalation seit Jahren an der israelisch-syrischen Grenze. Der flammende Himmelskörper war ein israelischer Kampfjet vom Typ F-16I, der offenbar im Laufe einer Operation tief in syrischem Staatsgebiet beschädigt worden war.