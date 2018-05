Iran verstärkt vor Treffen in Wien Druck auf Europäer

Kurz vor Beratungen zur Rettung des Iran-Atomdeals am Freitag in Wien, gerät Europa immer mehr unter Druck. Während der oberste iranische Führer Ayatollah Ali Khamenei Bedingungen an Europa für den Verbleib Teherans in dem von den USA aufgekündigten Vertrag stellt, bleibt Washington hart. Man sei weit entfernt von einem Kompromiss mit den USA, stellte der deutsche Außenminister Heiko Maas fest.

Khamenei stellt Bedingungen