Iran verurteilt Brandanschlag auf Konsulat in Kerbala

Der Iran hat den Anschlag auf sein Konsulat in der irakischen Stadt Kerbala auf das Schärfste verurteilt. "Es ist die internationale Pflicht der irakischen Regierung, die diplomatischen Einrichtungen im Land zu beaufsichtigen", sagte Außenamtssprecher Saeed Khatibzadeh am Montag. Dies sei aber am Sonntagabend in Kerbala nicht der Fall gewesen. Daher wurde der iranische Protest auch umgehend an die irakische Botschaft in Teheran weitergeleitet.

SN/APA/AFP/MOHAMMED SAWAF Die Wogen gingen hoch in Kerbala