Iran vor Treffen zur Rettung des Atomabkommens hoffnungsvoll

Der Iran blickt hoffnungsvoll auf den Neustart der Gespräche zur Rettung des Atomabkommens. Teheran sei sicher, dass der Beginn der Verhandlungen in Wien "der richtige Weg in die richtige Richtung" sei, sagte Sprecher Ali Rabiei am Dienstag. Eine pragmatische und besonnene Politik der neuen US-Regierung im Atomstreit wäre ein positives Signal für Frieden und Stabilität im Nahen Osten und auch weltweit. Man werde den Verlauf der Verhandlungen sehr sachlich analysieren.

SN/APA/KHAMENEI.IR/- Iran fordert umgehende Aufhebung der US-Sanktionen