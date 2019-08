In Teheran ist ein plötzliches Interesse an der Beendigung des Treibstoffschmuggels aufgetaucht.

Iran bleibt seiner Strategie der kalkulierten Eskalation treu: Zur "Bekämpfung des Benzinschmuggels" beschlagnahmten die Revolutionsgardisten erneut "einen ausländischen Tanker". Laut iranischem Staatsfernsehen wurde das Schiff, dessen Name oder Flagge bislang nicht genannt wurde, bereits am Mittwoch bei der in der ...