Iran will trotz Kritik des Westens Einigung im Atomstreit

Trotz des holprigen Starts und Kritik der USA und der drei europäischen Partnerstaaten glaubt der Iran weiterhin an einen Erfolg der Atomgespräche in Wien. "Das war nur das erste Treffen und keiner konnte ernsthaft ein konkretes Ergebnis erwarten", sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Montag in Teheran. Der Iran wolle eine Einigung im Atomstreit und werde daher Ende der Woche wieder "entschlossen, aber flexibel" an den Verhandlungen teilnehmen, betonte der Sprecher.

SN/APA/AFP/ATTA KENARE Präsident Raisi will das Land voranbringen