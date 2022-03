Iran will verbliebene Differenzen mit IAEA ausräumen

Der Iran will die verbliebenen Differenzen mit der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) über sein Atomprogramm ausräumen. "Wir haben beschlossen, dass wir bis Juni dieses Jahres der IAEA die notwendigen Dokumente zur Verfügung stellen werden", sagte Irans Atomchef Mohammad Eslami am Samstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran.

SN/APA/ISNA/AMID FARAHI Grossi (links) wurde von Eslami empfangen