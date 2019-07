Iran zeigt sich im Atomstreit um Dialog bemüht

Nach den Europäern zeigt sich auch der Iran im Atomstreit um einen Dialog bemüht. Präsident Hassan Rouhani rief Großbritannien, Frankreich und Deutschland, aber auch die USA auf, das Atomabkommen zu respektieren und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sein Land werde sich an das Abkommen halten, solange dies auch die anderen Staaten täten, sagte er am Mittwoch laut Nachrichtenagentur IRIB.

SN/APA (AFP)/HO Präsident Rouhani zeigt sich gesprächsbereit