Iran zu "ehrlichen Verhandlungen" mit USA bereit

Der Iran ist nach den Worten seines Präsidenten Hassan Rouhani in Bezug auf den Atom-Deal zu Verhandlungen bereit. "Solange ich die Verantwortung für die Exekutive des Landes trage, sind wir vollkommen bereit zu angemessenen, legalen und ehrlichen Verhandlungen", erklärte Rouhani, der als gemäßigter Politiker in der Islamischen Republik gilt, am Mittwoch.

SN/APA/Iranian Presidency/- Präsident Rouhani zeigt sich gesprächsbereit