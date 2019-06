Iraner gedachten des 30. Todestages Khomeinis

Zehntausende Iraner haben am Dienstag des 30. Todestages ihres ehemaligen geistlichen Führers Ayatollah Ruhollah Khomeini gedacht. Sie versammelten sich an und in Khomeinis Mausoleum im südlichen Teil der Hauptstadt Teheran. An der Zeremonie nahm auch die gesamte politische und militärische Führung der islamischen Republik teil. Hauptredner war Khomeinis Nachfolger Ayatollah Ali Khamenei.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE SIMON/PASCA Khomeini starb am 5. Juni 1989