Iraner wählen inmitten von Wirtschaftskrise neues Parlament

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise und verschärfter US-Sanktionen haben die Menschen im Iran am Freitag ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung über die 290 Sitze in Teheran gilt als wichtiger Stimmungstest für den moderaten Präsidenten Hassan Rouhani, der seine Parlamentsmehrheit verlieren könnte. In der Folge könnten die Konservativen vor der Rückkehr an die Macht stehen.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Wahl ist wichtiger Stimmungstest für Präsident Rouhani