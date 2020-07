Iranische Atomanlage in Natanz doch schwer beschädigt

Die iranische Atomanlage in Natanz ist nach einem Brand offenbar doch schwer beschädigt worden. Der Zwischenfall am Donnerstag habe gravierende Schäden verursacht, zitierte die Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag den Sprecher der iranischen Atomenergie-Behörde, Behruz Kamalwandi. Der Iran werde die Anlage durch einen besser ausgestatten, größeren Bau zur Urananreicherung ersetzen.

SN/APA (Archiv/AFP)/HANDOUT Anlage soll durch größeren Bau ersetzt werden